Presset gymnasium har uventet flot elev-fremgang

Kasper Munk Rasmussen, seniorkonsulent i Uddannelse og Arbejdsmarked i Danske Regioner, siger til Jyllands-Posten, at såfremt udviklingen fortsætter, vil det blive svært for flere af gymnasierne at køre videre. I løbet af de næste 12 år bliver der 25.000 færre unge i den aldersgruppe, der går i gymnasiet. Hvis man trækker dem fra de små årgange, der i forvejen er på de truede gymnasier, så kommer de til at gå en hård tid i møde, vurderer han.

Også på den baggrund glæder rektor i Høng, Mads Lyngby Skruppeltrang, sig over en nettotilvækst på 15, sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden, og tilgangen indebærer, siger han til Nordvestnyt, at den lille skole kan oprette en ekstra stx-klasse (1.g) således, at der fra det nye skoleårs begyndelse i august vil være to 1. g-klasser og to 1. hf-klasser.