Praktik på avisen kan føre til meget

Kalundborg - 14. november 2019 kl. 12:09 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dengang Palle Demant gik i 9. klasse på Nyrupskolen, kom han i praktik på daværende Kalundborg Folkeblad - endda i to omgange. Det gav den unge mand et indblik i en verden, som han siden har benyttet i sit virke.

- Jeg blev ikke journalist, men jeg arbejder med musik, film, video, formidling, nyheder, kommunikation og undervisning. Og jeg arbejder med lige præcis de ting, som jeg går mest op i, siger Palle Demant, der er 41 år, forlovet og far til tre, en datter på 10 og to sønner på syv og tre år.

I denne uge underviser Palle Demant de ældste årgange fra Tømmerup Fri- og Efterskole i, hvordan man laver dokumentarfilm. Det er blot et af rigtigt mange elementer på hans cv.

- Jeg arbejder som kommunikationskonsulent for NEXT - Uddannelse i København, jeg er pladepusher i Accord, og jeg er visuel formidler på Videncenter for Håndværk, Design & Arkitektur, fortæller Palle Demant, som har produceret Copenhell-videoer og har lavet »kamera, redigering samt PR og marketing« for Fuzz Cake Film.

Han har også lavet filmen »Born to Lose« om undergrundshelten Lorenzo Woodrose, der også kaldes Guf og rigtigt hedder Uffe Lorenzen, tidligere frontmand i bandene Spids Nøgenhat og Baby Woodrose.

Palle Demant har lavet film og PR-materiale for Wonderful Copenhagen og har været producerassistent i DR, og han har studeret på Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet.

Og så er Palle Demant en erfaren vinyl-dj.

- Jeg kan huske mine forældre forsøge at lokke mig over i et mere sikkert job-spor. De mente, at det her med musik nok ikke kunne give en tryg tilværelse, fortæller Palle Demant, som dog ikke lod sig rokke. Han troede på sine projekter og var inspireret af musikere og forfattere, og så har han altid været selvstændig og præget af oplevelseslyst.

Det viste sig, at »dét der med musikken« kunne bære. Der er altid »ups and downs«, og man skal afgjort være fleksibel:

- Lige nu har jeg tre jobs plus alt det løse, siger den tidligere Kalundborg-dreng, som har været glad for at bo i København. Indtil nu.

- Jeg stammer jo fra landet, og min kæreste er fra Nordjylland. Vi er nu begyndt at lede efter en bolig, hvor der er mere lys, luft og natur, siger Palle Demant, der voksede op på Lyngknuden, spillede fodbold i RGI og gik på Ellede Friskole og derefter på Nyrupskolen inden gymnasietiden.

Lejligheden i København er ved at være for lille til tre børn i voksealderen, og Palle Demant og kæresten har også lyst til at flytte væk fra storbyens larm, så børnene kan få nogle andre oplevelser og værdier tættere på god dansk natur.

Palle Demant ejer en meget stor pladesamling, og det er tydeligt, at hans musikviden er så stor og bred, at det kunne omsættes til et opslagsværk.

Nordvestnyt havde foreberedt en lille musikquiz med tre svære spørgsmål om det amerikanske, psykedeliske rockband Quicksilver Messenger Service, om kaos-­rockbandet MC5 og om den danske syrerockgruppe Moses. Palle Demant kunne fortælle om numre, plader og andre præcise detaljer om alle tre bands.