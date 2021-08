Præstens 50 års fødselsdag fejres

Han blev ansat som vikarpræst i to år og fire måneder, fordi den daværende sognepræst Iben Gjerding rejste til Zambia for at bo og arbejde. I 2009 bad hun om at få forlænget sin orlov, og Morten Pedersen fortsatte som vikar for efterfølgende at blive fastansat i 2010, da Iben Gjerding valgte at stoppe.