Præstegerningen gav for alvor mening som udsendt til felten

KALUNDBORG: Sognepræst ved Røsnæs Kirke Ernest Walther Andersen døde den 6. januar efter længere tids sygdom. Han blev 58 år.

Han var født den 20. januar 1962 og boede de første år på Dybbølsgade i København med sin mor, som var designer og havde sin egen butik. Da han var seks-syv år, flyttede de til Amager.

Efter Ernest Walther Andersen var uddannet som præst, flyttede han til Kalundborg, hvor han i 1996 blev sognepræst ved Vor Frue Kirke.

En af årsagerne til, at han søgte til Kalundborg, var, at han efter at have boet i København gerne ville bo tættere på naturen.

Ernest Walther Andersen var nemlig glad for natur. Han ville også gerne skove træer, og hans hobby var at dreje træskåle.

I 2000 blev han sognepræst ved Røsnæs Kirke. Han har desuden arbejdet som sygehuspræst og fængselspræst i Kalundborg.

Ernest Walther Andersen var meget engageret i sit arbejde som præst.

Han etablerede en filmklub både ved Vor Frue og Røsnøs Kirke.

Han gik meget op i film, der havde et eksistentielt budskab.

Som sognepræst var Ernest Walther Andersen meget afholdt af menigheden og folk på Røsnæs.

Engageret som feltpræst

Ernest Walther Andersen var feltpræst over flere omgange, hvor han havde to korte og to lange udsendelser.

Han var blandt andet udsendt til Kosovo, Estland og Afghanistan.

Hans enke, Tinne Leth, fortæller, at når han var udsendt som feltpræst, så var det der, at han følte sig brugt fuldt ud som præst.

Han fandt det meget givende at være feltpræst, da han dér kunne gøre en forskel for andre, samtidig med at det var en lærerig oplevelse. Han var optaget af liv og død, og tingene sat på spidsen.

Senest var han udsendt i 2018 i Estland, hvor han fungerede som feltpræst for de danske soldater fra Gardehusarregimentets 1. bataljon, der var en del af den Nato-styrke under britisk ledelse, der skulle modvirke yderligere russisk aggression i Østeuropa.

Imens tog Annika Lynbech midlertidigt over som sognepræst på Røsnæs.

Ernest Walther Andersen vil blive husket som en højt elsket far og mand og en vellidt præst.

Han efterlader sig børnene Aviaja og Erasmus og sin hustru Tinne Leth.

Begravelsen har fundet sted.

