Præst er gået i selvisolation

De medarbejdere, der har været i nær kontakt med ham for nylig er ved at blive testet eller afventer testsvar - og er også gået i selvisolation.

menighedsrådet anbefaler, at kirkegængere fra i søndags, der oplevede, at de kom tæt på Morten Pedersen, selv sørger for at blive testet.