Se billedserie Poul Arly Pedersen boede og ­arbejdede sammen med sin hustru i Schweiz fra 1974 til 1976. Han er så bjergtaget af landet, at han har genskabt det i beton hjemme i haven i Snertinge. Foto: Ole Brandt

Send til din ven. X Artiklen: Poul Arly blev fascineret af Schweiz Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Poul Arly blev fascineret af Schweiz

Kalundborg - 16. marts 2021 kl. 19:17 Af Katrine H. Kristensen Kontakt redaktionen

SNERTINGE: Den 25. marts udgiver Poul Arly Pedersen sine erindringer fra, da han var elektriker i Schweiz fra 1974 til 1976. Bogen hedder »Bjergtaget af Schweiz« og er hans tredje udgivelse.

Han har også udgivet bøgerne »Schweiz - Rundt om Bern - En mosaik af krystaller« fra 1998 og »Fra oldtid til nutid« fra 2014.

Poul Arly Pedersen er født i 1950 og opvokset i Viskinge, og han bor i dag i Snertinge med sin hustru.

Og netop gennem hustruen Kristina startede fascinationen for Schweiz.

- Interessen startede, da jeg mødte min kæreste, nu hustru, Kristina. Hendes far var schweizisk, men kom til Danmark og blev boende, da han mødte Kristinas mor.

- Vi besluttede at benytte vores pinseferie til at besøge hendes familie nede i Schwiez, og det var her, jeg blev forelsket i landet. Vi var så glade for at være der, at vi gerne ville prøve at arbejde og bo i Schweiz. Vi ville ikke kun være turister der. Det var en god mulighed for at komme af sted og opleve noget nyt, så vi tog springet og flyttede til Schweiz i sommeren 1974.

Gæstfrihed

Poul Arly Pedersen blev hurtigt fascineret af landet og var imponeret over, hvor åben og gæstfri befolkningen var.

- Jeg var fascineret lige fra starten af. Folk er utroligt gæstfri og meget åbne mennesker. De er meget åbne overfor andre kulturer, også fordi de inden for landets egne grænser har folk fra forskellige lande. Kristinas familie tog jo også virkelig imod os med åbne arme og lærte os en masse om kulturen og sproget, som vi har taget med os hjem til Danmark efterfølgende.

Allerede to dage efter startede Poul sit job som elektriker som ene dansker på en stor byggeplads med kollegaer fra både Schweiz, Italien og Spanien.

- Det var en meget anderledes arbejdskultur, end jeg var vant til. Hjemme var stemningen løs, og vi kunne godt drikke en øl eller to i løbet af en arbejdsdag. I Schweiz var forholdene meget gode men også mere formelle.

- Vi sagde »De« til cheferne og gjorde præcis det, vi blev bedt om. Det var nok sværere at komme igennem med gode idéer til løsninger, men jeg endte dog med at blive dus med chefen. I Danmark er man ikke bange for at tage en beslutning selv, mens de i Schweiz var meget autoritetstro, siger Poul Arly Pedersen.

Oplev ny kultur

Udover arbejde brugte Poul Arly Pedersen og hans hustru Kristina årene i Schweiz på at rejse rundt og opleve landet. De boede blandt andet i Uetendorf hos farmoren og farfaren og senrere i storbyen Bern. Han anbefaler alle at tage ud og opleve verden og gå på opdagelse i en ny kultur.

- Et udlandsophold vil jeg til enhver tid anbefale. Jeg mener, at det er vigtigt at komme ud og opleve ny kultur.

- Det har sat et tydeligt præg på mig og min opfattelse af både andre kulturer men også den danske, som det kan være gavnligt af og til at se lidt på afstand. Man ser tingene lidt i et andet lys.

- Vi har besøgt Schweiz nærmest hvert år siden. Sidste år har det ikke været muligt på grund af corona, men vi glæder os til at komme tilbage, siger han.

Bogen har været længe undervejs, men det er først nu, at det er blevet en realitet.

- Oprindelig startede jeg med at skrive en stor blanding af det hele, både mine egne oplevelser og faktuelle ting om Schweiz. Så det er noget, jeg har arbejdet på i lang tid, men mine egne, personlige erindringer har tiden ikke været modne til at udgive før nu.

- Det er klart, at når man nu har skrevet om sine erindringer i mange år, så drømmer man jo også om at få det udgivet og se et resultat for det arbejde, man har lavet. Jeg har selvfølgelig omskrevet lidt siden, men jeg er rigtig glad for, at det nu bliver en realitet.

Men hvorfor hedder den »Bjergtaget af Schweiz«?

- Der er en dobbeltbetydning. Dels er jeg meget betaget af landet, og dels er der utrolige smukke bjerglandskab i Schweiz, fortæller Poul Arly Pedersen.

»Bjergtaget af Schweiz« er 353 sider lang, illusteret med fotos fra Schweiz og koster 249,95 kr.