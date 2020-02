Daglig leder af Det Mexicanske Bøfhus på Kordilgade, Sülle Gövercin og medindehaver af Postgaarden Event- og Musikhus, Trine Nystrup, har indgået et samarbejde, så kunderne på Postgaarden både er sikret lækker mad og god underholdning samme aften. Foto: Jørn Nymand

Postgaarden og Bøfhus i samarbejde

Kalundborg - 20. februar 2020 kl. 15:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et oplagt samarbejde er nu en realitet, efter at Postgaarden - Kalundborg Event- og Musikhus har indgået et samarbejde med Det Mexicanske Bøfhus.

Ideen til samarbejdet har ligget og ulmet i lang tid, men nu er det en realitet.

- Vi gør det, at når der eksempelvis er en koncert, et standup-show eller andet på Postgaarden, så kan man købe en billet, hvor der indgår en middag hos os, inden man går over til underholdningen på Postgaarden, forklarer Sülle Gövercin, daglig leder af Det Mexicanske Bøfhus på Kordilgade.

- Vi har ikke de nødvendige køkkenfaciliteter til at kunne lave en middag til gæsterne her, så det er rigtig fint, at vi fremover nu kan tilbyde vores gæster denne løsning, siger Trine Nystrup, medindehaver af Postgaarden.

- Når det gælder bespisningen, så kan vi tilbyde en løsning til alle mulige fester og arrangementer på Postgaarden, understreger Sülle Gövercin.

Et større og større antal private fester og arrangementer for erhvervslivet bliver afviklet på Postgaarden, og der vil Det Mexicanske Bøfhus naturligvis også gerne være med og tilbyde restaurantens brede vifte af muligheder for at give gæsterne noget godt at spise.

- Vi kan skræddersy en løsning, der lige passer til det enkelte arrangemenet, lover Sülle Gövercin.

- Det er meget nemmere, når man har en samarbejdspartner, der bor så tæt på os. Det gør det hele mere fleksibelt, synes Trine Nystrup.

Postgaarden har i forvejen samarbejder med andre leverandører af mad, og det vil fortsat være sådan, at når man lejer lokalet, så bestemmer man selv, hvorfra man får maden leveret.

I begyndelsen af marts har man to udsolgte arrangementer på Postgaarden med henholdsvis Preben Elkjær og Sanne Salomonsen. Her har man ikke kunne nå at tilbyde billetkøberne fordelen ved det nye samarbejde. Men det gør Sülle Gövercin nu gerne ved og er klar med et specielt tilbud på en Postgaarden Menu til dem, der kan vise, at de har købt billet til et af disse to arragementer.