Postgården genåbnede med et brag af en koncert

Kalundborg - 04. september 2020 kl. 19:35

Fredag aften fik kalundborgenserne efter et halvt års ventetid endelig mulighed for at opleve hele Danmarks rockmama Sanne Salomonsen på scenen i Postgården.

Et veloplagt publikum tog fredag aften imod den 64-årige Sanne Salomonsen, da hele Danmarks rockmama som den første musiker fik lov til at indtage scenen i Postgården i Kalundborg, efter coronakrisen den 11. marts lukkede Danmark ned.

- Er det dejligt at være til fest igen, spurgte Sanne Salomonsen ud i salen, og publikum kvitterede med taktfast klapsalver og glade jubelbrøl.

Koncerten havde i den grad været ventet med længsel. Sanne Salomonsen skulle faktisk have spillet på Postgården helt tilbage på den 12. marts i år - lige da regeringen besluttede at lukke landet ned på grund af coronakrisen.

- Vi var naturligvis nødt til at aflyse denne koncert, og så kunne vi kun håbe, at vi på et senere tidspunkt kunne finde en ny dag, hvor vi kunne få Sanne Salomonsen til Kalundborg, siger Morten Nystrup, der er indehaver af Postgården.

Det er nu lykkedes, og Morten Nystrup lagde ikke skjul på, at han glædede sig meget til koncerten.

- Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi er så glade for at det endelig er lykkedes, sagde han.

Det var hans hustru Trine Nystrup, der er medindehaver af Postgården, der stod i døren og tog imod publikum fredag aften.

- Der er stort set udsolgt. Langt de fleste, der havde købt billet til koncerten den 12. marts, valgte at beholde deres billetter og er mødt op her i aften, og vi har haft godt salg af de sidste billetter i dagene op til koncerten, fortalte hun.

Alt er dog ikke, som det plejer på Postgården. Coronaen spøger stadig, og for at koncerten kunne gennemføres, var der strenge krav til arrangørerne om forskellige forholdsregler, blandt andet afstand mellem gæsterne.

Derfor var det nødvendigt, at aftenens koncert måtte deles op i to. Første koncert for halvdelen af publikum startede klokken 18.00, mens resten af publikum måtte vente til den anden koncert klokken 20.30.

Trine Nystrup tog imod de mange publikummer fra scenen.

- Vi overholder alle restriktioner og retningslinjer, men det betyder ikke, at vi ikke kan hygge os sammen. Det betyder utroligt meget for os at se så mange af jer her i dag. Uden jer eksisterede Postgården ikke, sagde hun.

Sanne Salomonsen og bandet åbnede aftenens koncert med »Tænk på mig« fulgt af »Taxa«.

- Alt er anderledes, end det plejer, i disse tider, så vi har vovet det ene øje og sammensat en set-liste, hvor vi tror, I kender stort set alle numrene, grinede sangerinden.