Postgaarden: Et godt miljø omkring teater-forestillinger

Teaterformidlingen Femkanten i Kalundborg indleder i den nye sæson et samarbejde med Postgaarden Event- og Musikhus Kalundborg om at bruge den gamle teatersal til forestillinger.

- Vi er glade for samarbejdet med Medborgerforeningen i Den Gamle Biograf i Gørlev, som er et lille, intimt, hyggeligt sted, hvor vi vil blive ved med at have forestillinger. Men vi regner med, at Postaarden, som også har en intim charme, kan appellere til et publikum fra Kalundborg, som ikke lige finder vej til Gørlev, vurderer Jette Mortensen.