Portrætfotografen, som var bange for at fotografere mennesker

Kalundborg - 02. september 2020

Fotograf Line Kongsted inviterede onsdag familie, venner og forretningsforbindelser til reception i anledning af hendes 10 år som selvstændig fotograf.

Den 10. april 2003 stod Line Kongsted og fotograferede til en koncert, og det var her, at hun besluttede sig for, at hun ville være koncertfotograf.

Senere fandt hun ud af, at det var svært at leve af, og så begyndte hun at tage billeder af børn og familier.

- Før jeg startede på Fotoskolen Fatamorgana turde jeg slet ikke at fotografere mennesker, siger Line Kongsted, som tydeligt husker den første opgave på skolen, hvor hun skulle fotografere et fremmed menneske, hvilket var meget angstprovokerende.

Line Kongsted har fået et nyt fokusområde, nemlig at fotografere kvinder, såsom iværksættere, erhvervskvinder eller andre kvinder, som skal bruge et godt portræt på hjemmesider og sociale medier til social branding.

- Jeg går meget op i at gøre kvinder trygge, så man kan få nogle mere ægte billeder, siger Line Kongsted.

Line Kongsted har det sidste års tid haft Anja Bjerre som assistent, som hjælper med praktiske ting og assisterer på fotoopgaver.

Flere gæster kom forbi med gaver, blandt andet Kalundborgegnens Erhvervsråd, som havde en bog med gode vandreture i Danmark med til Line Kongsted, som elsker at løbe i fritiden.