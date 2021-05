Se billedserie Figentræet blev i 2015 døbt »Ficus carica Røsnæs«, men det mere mundrette navn blev - Røsnæs figentræet. Nu har Gunnar Christensens Planteskole en helt virusfri Røsnæs figentræ klar, så salget igen kan gå i gang. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Populært figentræ tilbage med fuld musik

Kalundborg - 26. maj 2021 kl. 07:24 Kontakt redaktionen

For seks år siden - 7. maj 2015 - var det en festdag. Det var den dag, borgmester Martin Damm døbte Røsnæs figentræet i Havecentret Kalundborg, hvor 200 gæster/kunder mødte op.

Interessen var overvældende, mange ville have fat i et nyt og frostsikkert, lokalt figentræ. Det var startskuddet til et supersalg af de meget populære figner, og hen over sommeren fandt alle 800 figentræer, Havecentret havde sikret sig, nye ejere.

For to år siden fik figenfesten en brat ende, da Røsnæs figentræet blev ramt af en virussygdom, og producenten derfor ikke kunne levere flere af de meget populære figentræer. 30.000 træer måtte destrueres hos producenten Gunnar Christensens Planteskole i Fjenneslev mellem Sorø og Ringsted.

Der er meget stor interesse for alt spiseligt til haven, og derfor er også figner et stort et hit. Og heldigvis er der nu godt nyt.

Vilhelm Rosendal, medindehaver af Havecentret, oplyser, at nu er der kommet nye figenplanter, og de er renset for virus på et laboratorium i Odense. Den nye generation af Røsnæs figentræet er statskontrolleret og 100 pct. sunde og klar til de danske haver.

På grundlovsdag den 5. juni - også fars dag - skal det derfor fejres, at Røsnæs figentræet er tilbage i topform.

Og festlighederne bliver naturligvis ledsaget af musik fra duoen Mig og Bonden, som spiller Shu-bi-dua musik. Og helt sikkert også sangen Costa Kalundborg.

- Det bliver en stor festdag. Vi har glæder os til igen at kunne tilbyde vores kunder det meget efterspurgte figentræ, og vi sætter gang i salget klokken 11.30, fortæller to glade indehavere af Havecentret Kalundborg - Vilhelm Rosendal og Rasmus Jensen - som er klar med en god pris på figentræerne den lørdag, hvor figentræet relanceres, ligesom der også vil være andre attraktive plantetilbud til de haveinteresserede.

Produktionschef Morten Sloth fra Gunnar Christensens Planteskole er til stede grundlovsdag fra kl. 11 til 16, hvor han vil fortælle den spændende historie om figentræet - en historie, der går over 30 år tilbage og udspringer i det, der dengang hed Jugoslavien, hvor man på en bjergside i 1500 meters højde fandt et figentræ, som bar masser af frugt, selvom det voksede i et klima med kolde vintre, der er sammenlignelige med de danske.

En stikling af dette træ kom med til Danmark og det viste sig, at det sagtens kan vokse i landet - og bestemt også på Røsnæs, hvor nogle af figentræerne er op til fem meter høje.