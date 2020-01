Motionsløbet ved Strids Mølle er det fjerde af fem løb i en samlet cup, der de seneste år har tiltrukket stadig flere løbere. Foto: DGI Foto: Foto: Bjarne Kubel [Kubel Foto]

Populært crossløb kommer til Strids Mølle

Det er blevet et hit at skifte asfalt og løbesko ud med kuperet terræn og trailsko. Den 1. februar kan alle løbeglade folk prøve kræfter med crossløb, når Bevæg dig for livet - Løb sammen med Høng Løbeklub inviterer til løb i skoven ved Strids Mølle i Svebølle.

Motionsløbet ved Strids Mølle er det fjerde af fem løb i en samlet cup, der de seneste år har tiltrukket stadig flere løbere. Sidste år kæmpede op mod 800 løbere på bakker, i mudder og på stier i det midt- og vestsjællandske.

Løbene bliver afviklet fem forskellige steder i Midt- og Vestsjælland i løbet af vinteren. Høng Løbeklub har tilrettelagt ruterne i skovområdet ved Strids Mølle. Der løbes på brede skovveje med en del off-road på skråninger og terræn inde i skoven. Nogle helt unikke ruter, hvor løberne virkelig skal løbe koncentreret efter forholdene. På skråningerne går det både op og ned, så der skal holdes øje med underlaget med blade, sten og stød.

- Vi glæder os til at vise vores unikke ruter frem. Vi har forsøgt at få så mange højdemeter med som muligt, og det skal man ikke tage fejl af, for ruten er hård og kan tage pusten fra en hver. Udfordringerne ligger i underlagets beskaffenhed inde i skoven, når der løbes off-road væk fra de vante stier. Vi er virkelig spændte på, hvordan løberne tager i mod rutens udfordringer, siger Ove Pedersen fra Høng Løbeklub og tilføjer: - Det bliver en super dag i skoven, hvor løberne får sat både deres teknik, koncentration og udholdenhed på prøve.

Crossløbet byder på tre distancer: 3, 6 og 9 km for at sikre, at alle uanset løbekunnen har mulighed for at være med. Som en ekstra service kan man at låne sig til et par trailsko, hvis man ikke selv har et par. Klokken 12 skydes 3 km-løbet i gang, og klokken 12.45 er den næste start for øvrige deltagere

- Vi rummer alt fra meget hurtige løbere til motionister, der mest løber for oplevelsen. Vi gør vores ypperste for at give alle løbere uanset niveau optimale betingelser. Vi starter 6 og 9 km i heats med de hurtigste løbere forrest. Det giver spredning allerede fra starten, og får de hurtige væk, inden de mindre hurtige kommer, siger Christina Otto Jensen, løbekonsulent i DGI.

Det kræver ikke særligt udstyr at være med i crossløbene, men de fleste løbere er glade for trailsko, der kan gøre det nemmere at komme gennem fedtet og glat terræn på denne årstid.

Crossløbene har efterhånden mange år på bagen, men interessen for at løbe i grus, mudder og på bakker er stigende herhjemme.

