Populær teamgym-skole over tre dage

Høng Gymnastikforen­ings gymnastikformand, Camilla Lander, fortæller, at det i år er teamgym-instruktørerne Maja Birkmose og Julie Cederlund, der står for skolen. Og indbydelsen til de seks til 12-årige gymnaster lyder som følger:

- Teamgym er en tredelt sportsgren, hvor man skal være dygtig til både rytme, banespring og trampet­spring. Derfor vil der hver dag blive arbejdet med to moduler, som vil have et bestemt fokuspunkt indenfor teamgym. Modulopdelt træning giver gymnasterne en bedre mulighed for at fordybe sig i og udforske nye teknikker, samt tid og ro til at afprøve dem.