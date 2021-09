De Grønne Pigespejdere i Kalundborg har fået flere nye medlemmer efter sommerferien, og søger derfor flere voksne frivillige. Pressefoto

Populær spejdergruppe har brug for flere frivillige og inviterer til spejderhygge

Kalundborg - 11. september 2021 kl. 07:12 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

De grønne pigespejdere i Kalundborg oplever i øjeblikket stor succes.

Nye medlemmer i flere aldre strømmer til spejdergruppen, der giver piger udfordringer og fællesskab i naturen. De mange nye medlemmer betyder, at gruppen nu har akut brug for flere frivillige hjælpere.

Hvis man kan undvære et par timer om ugen eller en gang om måneden, står De grønne pigespejdere i Kalundborg klar med et meningsfuldt fællesskab.

Spejdergruppen mangler ledere og frivillige til de mange nye medlemmer, der er kommet til siden sommerferien.

- Det er jo helt vidunderligt, at der er så mange piger, der har fået mod på spejderlivet og vi elsker, at det summer af liv i gruppen. Det betyder også, at vi har brug for ekstra hænder, siger Susan Holm Walentin, der er leder i gruppen.

Derfor har gruppen nu sat sig for at invitere flere frivillige unge og voksne med ind i gruppens fællesskab, så de fortsat kan sige velkommen til alle de piger, der gerne vil være medlemmer.

Møde for nye frivillige - Vi samarbejder med Ældresagen i byen, vi kører noget kampagne på de sociale medier og så holder vi et spejdermøde for interesserede voksne, hvor alle der bare er lidt nysgerrige på at høre mere er meget velkomne.

Spejderpigerne har forberedt det, de selv syntes, er det allersjoveste, de har prøvet til spejder, og de glæder sig til at lave aktiviteterne med de nysgerrige voksne som kommer. Og det er selvfølgelig helt uforpligtende, siger Susan Holm Walentin.

Hun understreger, at det ikke kræver nogen særlige evner eller interesser at være frivillig i spejdergruppen. Der er brug for folk til alle typer af tjanser fra at lave aktiviteter med spejderne, til at styre gruppens sociale medier og lave kage eller stå for transporten til en tur.

Mødet foregår mandag den 20. september klokken 16.30-18 på Klosterparkvej 51, bag ved børnehaven Eventyrhuset.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Susan Holm Walentin.

Bliv del af fællesskab Som voksen i en spejdergruppe, bliver du en del af et fællesskab, hvor vi arbejder for at give piger mod og muligheder, møder andre aktive voksne fra lokalområdet og er med til at få piger til at turde mere gennem udfordringer og friluftsliv.