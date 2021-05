Arkitekternes illustration af hvordan byggeriet i Klosterparken kan komme til at se ud. Visualiering: Arkitema

Politisk uenighed om stort byggeprojekt

Kalundborg - 27. maj 2021 kl. 08:39 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Siden planerne om byggeri i Klosterparken kom til offentlighedens kendskab, har det givet anledning til megen debat på såvel sn.dk som på sociale medier. Onsdag aften da Kommunalbestyrelsen skulle godkende at sende et forslag til en ny lokalplan for området i høring nåede debatten også ind i Kommunalbestyrelsen.

Blandt de første som tog ordet var Hanne Olesen (S), der var meget begejstret for planerne

- Det bedste ved dette er, at en stor pensionskasse har set byens potentiale. Det betyder at andre pengetanke bliver nysgerrige og måske også får øjnene op for at Kalundborg er inde i en rigtig god udvikling, sagde Hanne Olesen, der også afviste kritikken af at man ved at bygge i Klosterparken fjerner et af de få grønne områder i Kalundborg.

- Jeg kan ikke kende det billede af at Klosterparken skulle være et af de eneste mødesteder vi har. Vi er en landbefolkning og ikke københavnere, vi er ikke henvist til en plet på en kirkegård når vi vil have lidt sol. Vil vi udendørs så tager vi hjemmefra, vi går ikke i Klosterparken eller på Møllebakken, sagde hun.

Gert Larsens (Demokratisk Fællesliste) begejstring var til gengæld til at overse.

- Demokratisk Fællesliste siger allerede nu klart nej til, at der skal bygges i det område. Vi vil ikke engang være med til at sende det til høring, ud fra en erfaring om at høringsprocesser alt for ofte ender i skindemokrati. Vi har ikke brug for mere byggeri i byen og når infrastrukturen samtidig er så elendig og trafikken så voldsom så kan vi ikke være med, sagde han og heller ikke udsigten til at AP Pension vil investere i projektet kunne formilde politikeren.

- Jeg er rørt til tårer over, at der er et pensionsselskab, der har set muligheden for at tjene penge på Kalundborg, konstaterede han.

Også Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre udtrykte opbakning til projektet, mens SF og Enhedslisten var mere forbeholdne. Socialdemokraterne endte med at stemme for forslaget, men nogle medlemmer var dog mere betænkelige end Hanne Olesen.

- Hvorfor skal det gå så stærkt. Hvorfor skal høringen ligger i otte uger ind over sommerferien? Det synes jeg er ærgerligt for borgerne. Jeg tror gerne de vil have mulighed for at holde deres sommerferie i fred, sagde for eksempel Lars Kuhre (S).

Kommunalbestyrelsen vedtog efter debatten at sende forslaget i offentlig høring. Demokratisk Fællesliste, SF og Enhedslisten stemte som de eneste partier imod.