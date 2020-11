Politikerne i kommunens økonomiudvalg gav onsdag aften deres opbakning til tre Få det fikset-projekter i Havnsø. Det er blandt andet planen at bygge en 21 meter bred træterrasse foran Havnsø Værft, hvorfra besøgende kan nyde udsigten ud over havnen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Politisk opbakning til tre projekter i Havnsø

Kalundborg - 20. november 2020 kl. 12:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Med al sandsynlighed kan borgerne i Havnsø fejre Sankt Hans med udsigt til et flydende sankthansbål og Nekselø i baggrunden.

Politikerne i kommunens økonomiudvalg anbefalede nemlig onsdag aften, at Kommunalbestyrelsen godkender de tre Få det fikset-projekter på Havnsø Havn, som 24 borgere fra lokalområdet blev enige om at søge midler til på et borgermøde i juli.

Det drejer sig om en træterrasse foran Havnsø Værft, en flydende ponton til et sankthansbål og renovering af indhegningen af Havnsø Fritidsfiskeres trådgård.

Politikernes opbakning til projekterne glæder Søren Møberg-Poulsen, der er medlem af den lokale aktionsgruppe for Få det fikset-puljen i Havnsø.

- Vi er jo godt tilfredse med, at det er nået så langt nu. I Få det fikset har vi set på at forskønne arealerne mellem Vest- og Østmolen, så der ikke er de der døde punkter, og blandt andet træterrassen er en væsentlig del, fordi den del henligger som et ikke særlig venligt sted lige nu, siger han om terrassen, der forventes at blive 21 meter bred, og som der er ansøgt 100.000 kroner til.

Det er frivillige fra foreningen Havnsø Museumsværft, der skal bygge og senere vedligeholde terrassen, hvorfra besøgende kan opholde sig og nyde udsigten. Også lokale foreninger, som Havnsø Sejlklub, kan bruge stedet til at udbyde aktiviteter.

- Når man får sådan en træterrasse, har vi et håb om, at det kan skabe noget udeliv, siger Søren Møberg-Poulsen.

Flydepontonen, som der er ansøgt 20.000 kroner til, kommer til at ligge ud for vestmolen, og der er indgået en aftale med Havnsø Havn om, at den kan placeres et sted på havnen, når den ikke er i brug. Det er Havnsø Havnebad, der kommer til at stå for vedligeholdelsen.

Sidst har økonomiudvalget givet opbakning til, at man bruger 60.000 kroner på at renovere hegnet omkring Havnsø Fritidsfiskeres garn-og grejplads. Det er fritidsfiskerne, der kommer til at vedligeholde hegnet.

Søren Møberg-Poulsen fortæller, at alle projekterne skal opføres af frivillige, og at der ikke er nogle af projekterne, der kræver byggetilladelse.

Han forventer, at det hele vil kunne realiseres hen over foråret.

Havnsø Lokalområdes samlede andel af puljen til Lokalsamfundenes Få det fikset-projekter er 500.000 kroner, hvoraf 450.000 kroner vil være opbrugt, hvis Kommunalbestyrelsen godkender de tre nye projekter.

Kommunalbestyrelsen har for perioden 2019-2022 afsat Få det fikset-puljen til projekter i lokalsamfundene. Der er i alt afsat 14 millioner kroner fordelt med to millioner kroner til byer under 200 indbyggere og landdistrikter, og 12 millioner kroner til 22 specifikke byer og områder.