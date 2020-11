Der er nu banet vej for, at Kalundborg Kommune kan blive Bevæg Dig For Livet-visionskommune, i tre politiske udvalg. Foto: Jens Nielsen Foto: Jens Nielsen

Politisk opbakning til idrætsprojekt: Flere skal bevæge sig

Kalundborg - 23. november 2020 kl. 10:10 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Der er bred politisk opbakning til fremover at arbejde målrettet på at få kalundborggenserne til at dyrke mere motion.

Tre politiske udvalg har nemlig besluttet, at meddele Danmarks Gymnastik og Idrætsforening og Dansk Idræts Forbund, at Kalundborg Kommune ønsker at ansøge om at blive Bevæg Dig For Livet-visionskommune.

Det overordnede formål med at være visionskommune er at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, der kan være relevante.

Hvis Kalundborg bliver visionskommune, vil det altså betyde, at kommunen kommer til at gøre en særlig indsats i samarbejde med DGI og DIF for at få flere til at bevæge sig.

Der vil årligt blive udarbejdet handleplaner og søsættes initiativer. Til gengæld vil DGI og DIF bidrage med sparring, analyser af borgernes bevægelsesvaner, benchmarking med andre kommuner og videndeling.

Udvalgene, der nærmere bestemt er ældre- og sundhedsudvalget, børn- og familieudvalget og kultur- og fritidsudvalget, har ligeledes hver især afsat 300.000 kroner årligt til projektet frem til 2025. Kultur- og fritidsudvalget deler udgifterne med folkeoplysningsudvalget. DGI og DIF bidrager også økonomisk til projektet med 100.000 kroner årligt frem til 2025.

Projektet indebærer, at der ansættes en projektleder i de fem år, aftalen løber, med ansvar for projektets indsatser, og at der bruges midler på konkrete indsatser.

I forvejen kan 22 danske kommuner kalde sig visionskommuner.