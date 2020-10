Niels Erik Danielsen - i midten - her mellem Karin Dinesen og Erik Nielsen - ønsker politisk drøftelse af afslag fra forvaltningen. Foto: Per Christensen

Politisk modstand mod afgørelse om Mullerup

Af Bjarne Robdrup I en seks sider lang redegørelse til rådgivningsvirksomheden Golder Associates i Lyngby begrunder Kalundborg Kommunes forvaltning for Plan, Byg og Miljø, hvorfor der ikke er grundlag for at kræve en VVM-undersøgelse for det projekt om opførelse af 62 ferieboliger, som borgere omkring Mullerup Havn protesterer imod, og som Maycon Aps ønsker at bygge.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her