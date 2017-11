Det er Enhedslistens medlemmer af kommunalbestyrelsen, der har fremsendt forslaget om at danne et psykiatriråd i Kalundborg. Med nedgangen fra to til et mandat ved tirsdagens kommunalvalg træder Jesper Hjelm Kristensen (billedet) dog ud af kommunalbestyrelsen efter nytår, mens Niels Erik Danielsen fortsætter. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Politisk forslag om psykiatriråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk forslag om psykiatriråd

Kalundborg - 23. november 2017 kl. 17:48 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enhedslistens to nuværende medlemmer af Kommunalbestyrelsen i Kalundborg, der dog ved tirsdagens kommunalvalg blev barberet ned til blot et mandat efter nytår, har fremsendt forslag om oprettelse af et psykiatriråd i Kalundborg.

Partiets ønske er, at der udarbejdes grundlag for et råd, der kan samle indsatsen for de psykisk syge, de pårørende, foreninger og lokale interesseorganisationer, der tager udgangspunkt i arbejdet med psykisk syge, samt kommunale enheder for psykisk syge.

- Vi har et stigende antal borgere, der oplever enten en midlertidig lidelse eller kronisk livsforandrende psykisk sygdom. Hertil kommer et stigende antal unge, som er ramt af stress, depression, selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser samt et stigende antal børn med psykiatriske diagnoser. Derfor er det væsentligt, at der sker en højere prioritering, italesættelse, målrettethed og synliggørelse af psykiatriområdet, siger Jesper Hjelm Kristensen (EL), der selv træder ud af kommunalbestyrelsen efter nytår på grund af nedgangen i mandater.

Ifølge Enhedslisten er det samtidig vigtigt, at forholdene for de pårørende til psykisk syge borgere i Kalundborg bliver forbedret.

- Det er de pårørende, der er de nærmeste støtter, når psykisk syge udskrives eller skal lære at mestre et nyt liv med psykisk sygdom. Desværre er situationen i dag, at mange lokale foreninger omkring psykiatrien oplever at mangle et fælles forum og et talerør for pårørende, organisationer og borgere med forskellige grader af sindslidelser, siger Jesper Hjelm Kristensen.

Enhedslistens forslag er fremsendt til direktionssekretariatet i Kalundborg Kommune og retter sig i første omgang mod oprettelse af en arbejdsgruppe.

Forslaget om et psykiatriråd forventes at blive behandlet på det kommende kommunalbestyrelsesmøde onsdag 29. november.