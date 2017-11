Peter Jacobsen (th), DF's spidskandidat ved valget i Kalundborg, vil ikke løbe fra en aftale med Venstre og borgmester Martin Damm, en aftale, som blev indgået i foråret. Foto: Per Buurgaard Christensen

Politisk bombe: DF siger nej tak til borgmesterpost

Kalundborg - 24. november 2017 kl. 15:41 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren i Kalundborg kunne fra årsskiftet hedde Peter Jacobsen, Dansk Folkeparti, i stedet for Venstres Martin Damm.

Nordvestnyt erfarer, at socialdemokraterne med støtte fra SF har tilbudt Peter Jacobsen borgmesterposten i en koalition bestående af Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF.

Tilsammen vil de tre partier tegne et flertal på præcis de 14 mandater, der skal til for at hænge borgmesterkæden om halsen.

Men Peter Jacobsen har efter forhandlinger med rød blok valgt at takke nej til tilbuddet, og det begrunder han i flere forhold. En af årsagerne er, at han ikke vil løbe fra en aftale med borgmester Martin Damm.

Peter Jacobsen sagde for få uger siden til Nordvestnyt, at Dansk Folkeparti har haft et godt samarbejde med Venstre og med borgmester Martin Damm.

»Sådan en aftale løber man ikke fra«, bedyrede han.

Dansk Folkepartis politiske top på Christiansborg, landsformand og politisk ordfører Kristian Thulesen Dahl og gruppeformand Peter Skaarup, er bekendt med tilbuddet til Peter Jacobsen.

Dansk Folkepartis pressechef Søren Søndergaard bekræfter, at Peter Jacobsen har været i politisk dialog med partitoppen:

- Der er fuld anerkendelse for Peter Jacobsens beslutning. Peter Jacobsen nyder stor anerkendelse i partiet, siger Søren Søndergaard.

Det har ikke været muligt at træffe Peter Jacobsen for en kommentar. Socialdemokraterne ønsker ikke at kommentere deres tilbud.