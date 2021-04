Hvor tilfredse er forældrene med den undervisning som børnene får i de lokale folkeskoler? Et nyt forslag vil have undersøgt dette, ved at gennemføre årlige forældretilfredshedsundersøgelser på skolerne. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil måle forældres tilfredshed med skoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil måle forældres tilfredshed med skoler

Kalundborg - 02. april 2021 kl. 18:22 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Måske kan årligt tilbagevendende forældretilfredshedsundersøgelser blive en del af hverdagen på folkeskolerne i Kalundborg. Det er i hvert fald hvad Kristine Vesterskov Olsen (S) og Thomas Malthesen Hiorth (SF) lægger op til i et nyt forslag, som vil blive drøftet på Børn- og Familieudvalgets næste møde.

- Vi vil gerne have forældrene inddraget mere i vores folkeskoler. Én af mulighederne kunne være at lave årlige forældretilfredshedsundersøgelser på vores skoler, for at få nogle fakta og oplysninger, så det ikke kun er dem der råber højest, der definerer historierne om vores folkeskoler, skriver de to i begrundelsen for deres forslag. Thomas Malthesen Hiorth uddyber:

- Ideen fik vi, da jeg blev kontaktet af en borger, som foreslog om man ikke kunne indføre en sådan model. Borgeren havde oplevet noget tilsvarende i flere andre kommuner. Efterfølgende talte jeg med Kristine om det, og hun kunne også godt se ideen, siger han.

Det er dog vigtigt for forslagsstillerne, at det ikke opleves som et yderligere pres på folkeskolerne.

- Det handler ikke om at rangordne eller udstille skolerne. Vi forestiller os, at undersøgelserne skal være et internt værktøj, som den enkelte skole kan bruge til at få en bedre dialog med forældrene og målrette deres indsats efter hvor der er størst behov, siger han.

Det er derudover ikke kun på de enkelte skoler, at man kan få glæde af undersøgelserne, mener Thomas Malthesen Hiorth.

- Vi politikere i Børn- og Familieudvalget kan bruge undersøgelserne til at få et bedre indblik i, hvordan det står til ude på vores skoler. For eksempel om hvordan vi får vores elever til at blive i folkeskolerne, fremfor at skifte til friskolerne, siger han.

SN-Brød: I første omgang lægger forslagsstillerne op til, at udvalget skal drøfte sagen.

SN-Brød: - Vi er klar over, at det vil være en ekstra arbejdsopgave på skolerne, hvis man skal gennemføre disse undersøgelser, men man gør det i flere andre kommuner med succes. Vores opgave bliver at finde ud af, hvordan undersøgelserne bedst gribes an og udnyttes. Vi er overbeviste om, at det kan være et vigtigt værktøj, i den løbende indsats på at løfte folkeskolerne, siger Thomas Malthesen Hiorth.