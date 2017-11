Jesper Hjelm Kristensen (EL) præsenterede onsdag Enhedslistens forslag om et psykiatriråd for Kommunalbestyrelsen. Foto: Thomas Rye

Politikere vil have fokus på psykiatri

Kalundborg - 29. november 2017

Der var enighed på onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen, at der er brug for en indsats på det psykiatriske område. Præcis hvad der skal gøres bliver dog op til den nye kommunalbestyrelse.

Enhedslistens Jesper Hjelm Kristensen præsenterede et forslag for Kommunalbestyrelsen om at nedsætte et psykiatriråd, og han appelerede kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at sætte sig ud over partipolitik i denne sag.

- Her bør der ikke være tale om partipolitik. Det burde være en sag, som vi alle kan bakke op om. En halv million danskere har en psykiatrisk lidelse, og hvert år begår 600 danskere selvmord. Det er på tide, at vi agere i forhold til de af kommunens borgere, som døjer med en psykisk lidelse. Vi foreslår derfor, at man nedsætter en arbejdsgruppe, der kan finde ud af, hvordan man bedst laver et btrdt funderet psykiatriråd, der kan fastholde fokus på området, sagde han.

Jesper Hjelm Kristensen foreslog videre, at sagen blev overdraget til det nye Socialudvalg, som tiltræder efter nytår.

Forslaget fik ros fra flere sider i Kommunalbestyrelsen.

- Jesper du skal have tak for, at du tager denne sag op. Vi har i Kalundborg Kommune store problemer i psykiatrien, og det skyldes især at distrikspsykiatrien og socialpsykiatrien ikke kan samarbejde. Det er afgørende at vi får dette samarbejde til at fungere, så det her er et rigtig godt forslag, sagde Marianne Madsen (S).

- Der er ikke nogen diskussion om at psykiatrien er blevet nedprioriteret i de seneste år, og jeg er enig i stort set alt det som du siger, sagde Ole Glhan (R).

Også Venstre erkendte at det var en god ide, at se nærmere på det psykiatriske område, og på hvordan man får skabt et bedre samarbejde mellem distriktspsykiatrien og socialpstkiatrien.

- Jeg ved ikke nødvendigvis om et psykiatriråd er den bedste løsning på dette problem, men derfor er det også en rigtig god ide at gøre som du freslår og sende sagen til behandling i det nye Socialudvalg, så må de finde ud af, hvordan vi bedst får enderne til at mødes i denne sag, sagde Gitte Johansen (V).

En enig kommunalbestyrelse besluttede derefter at sende sagen videre til behandling i den nye kommunalbestyrelse efter nytår.