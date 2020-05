Finderuplund råder over 14 pladser til 18-85-årige voksne med forskellige psykiske vanskeligheder. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Politikere vil følge botilbud tæt efter påbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere vil følge botilbud tæt efter påbud

Kalundborg - 13. maj 2020 kl. 15:31 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i kommunens socialudvalg kommer til at holde et vågent øje med botilbuddet Finderuplund, efter Socialtilsyn Øst i marts satte stedet under skærpet tilsyn og udstedte flere påbud.

- Vi har besluttet, at vi bliver nødt til at følge tæt op på Finderuplund og holde øje med, om der bliver rettet op på de her ting, siger socialudvalgsformand Gitte Johansen (V) efter udvalgets møde i slutningen af sidste uge.

Her fik udvalget præsenteret en tilsynsrapport fra et besøg på Finderuplund i november, hvor Socialtilsyn Øst blandt andet påpeger, at botilbuddet i meget lav grad understøtter borgerne i at have et meningsfuldt indhold i hverdagen i form af for eksempel beskæftigelse og samværs- og aktivitetstilbud.

Socialtilsynet fremhæver desuden et højt sygefravær, flere lederskift indenfor en kort periode samt mangelfuld skriftlig dokumentation, som faktorer, der yderligere udfordrer den faglige kvalitet på stedet.

- Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende. Vi er tilfredse med den handlingsplan, der ligger, men vi bliver nødt til at følge det noget tættere, siger udvalgsformanden og henviser til, at der er blevet lavet en handlingsplan for, hvordan man vil rette op på kritikpunkterne.

Socialtilsyn Øst skal i den kommende måned aflægge et opfølgende besøg på botilbuddet, der ligger en kilometer udenfor Høng by. På udvalgets kommende møde vil politikerne derfor tage stilling til, hvad tilsynet har af bemærkninger, og om der skal følges op på stedet fremadrettet.