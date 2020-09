I de kommende uger forhandles der på Kalundborg Rådhus blandt partierne om et budget for 2021. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Politikere tror på bred budgetaftale

Kalundborg - 16. september 2020

Der var bred enighed blandt Kommunalbestyrelsens partier om, at der i år er gode chancer for, at man kan lave en budgetaftale som hele Kommunalbestyrelsen kan stå bag. Det kom frem onsdag aften, da Kommunalbestyrelsen gennemførte første behandlingen af Budget 2021.

- I morgen tager vi fat på at lave en budgetaftale, der forhåbentlig får deltagelse af os allesammen eller i hvert fald langt de fleste af os, sagde borgmester Martin Damm (V) i sine indledende bemærkninger.

Årsagen var at Kalundborg Kommune har en solid økonomi og penge i kommunekassen, forklarede Ole Glahn (R).

- Jeg har været med i kommunalpolitik i 34 år, og jeg har aldrig været med til en budgetlægning, der set udefra er så let som den vi står overfor her. Vi har orden på økonomien, og vi behøves derfor ikke ud i svære beslutninger om besparelser, sagde han.

Det betød dog ikke, at de enkelte partier ikke havde særlige ønsker til budgettet.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det fortsat er børnene, der er højeste prioritet for os herovre på den røde bane halvdel. Det gælder både daginstitutioner og folkeskoler. Alle børn har krav på at blive så gode som det overhovedet er muligt, og det er kommunens pligt at sørge for det kan ske, sagde Gunver Jensen (S), der også fremhævede kulturen som en anden mærkesag for Socialdemokraterne.

Hos Dansk Folkeparti var det en anden gruppe af borgere, som partiet havde fokus på.

- I Dansk Folkeparti har vi tre fokusområder: Vi har de ældre, så har vi de ældre, og så er der også de ældre, sagde Peter Jacobsen (DF), der blandt andet nævnte at man ville have landets bedste kommunale sundhedsvæsen, flere hænder i ældreplejen og gang i arbejdet med at anlægge nye plejecentre i både den nordlige og sydlige del af kommunen.

De første forhandlinger om Budget 2021 mellem partierne starter i morgen, og ifølge Kommunalbestyrelsens kalender skal anden behandlingen, og den endelige vedtagelse af budgettet, finde sted den 7. oktober.