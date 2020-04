Selve Aldi-butikken er den hvide bygning til højre. Aldis parkeringspladser er markeret med blåt, mens Fitness Worlds er markeret med rødt. Bygningen der i dag ligger til venstre for Fitness World rives ned til fordel for parkeringspladserne. Illustration: Bocon Arkitekter

Politikere sagde ja til Aldi og nej til solceller

Kalundborg - 03. april 2020 kl. 11:17 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget valgte på deres møde torsdag, som ventet, at sige henholdsvis ja og nej til to store projekter.

Den negative tilbagemelding blev givet til Egemarke Gods' planer om at lave et 26 hektar stort solcelleanlæg på markerne nord for Firhøjskolen. Her fulgte politikerne indstillingen fra den kommunale forvaltning. Den havde anbefalet et nej, blandt andet fordi anlægget skulle placeres i kuperet terræn og derfor være for synligt.

- I udvalget er vi megt opmærksomme på, at de her anlæg ikke må blive for dominerende i lokalområdet, og det her blev alt for markant, siger formand Jakob Beck Jensen (V).

Udvalget sagde til gengæld ja til Aldis planer om at flytte 100 meter væk fra supermarkedets nuværende placering og ned og blive nabo til Fitness World i Kalundborg.

- Der har været en række forskellige butikker, så vi er i udvalget positive over for, at der sker noget mere permanent for det område, siger Jakob Beck Jensen.