Det er krydset her ved Hestehavebakken og Herredsåsen, der volder problemer. Dels på grund af hækken til højre, men når man kommer kørende nordpå, er det op ad en bakke, som også medfører dårligt udsyn. Foto: Aske Hald Knudstrup

Send til din ven. X Artiklen: Politikere sætter sig igennem: Farlig vej skal forbedres straks Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Politikere sætter sig igennem: Farlig vej skal forbedres straks

Kalundborg - 14. september 2021 kl. 05:28 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Hvis man nogensinde er kommet kørende - det være sig i bil, bus eller på cykel - langs den nye vej på Herredsåsen imod Hestehavebakken, kender man alt til problemet.

Til venstre er der kun få meter til en bakke, hvor det kan være svært at se, om nogen kommer kørende fra. Mod højre er det endnu værre, for her blokerer en veltrimmet hæk fuldstændig for udsynet.

Dertil kommer, at den smalle vej hverken er udstyret med fortov eller cykelsti til de bløde trafikanter, herunder flere børn, der skal mod Skolen på Herredsåsen.

Det har teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune længe villet gøre noget ved, men først nu ser det ud til, at der bliver gjort noget på området.

- Vi igangsætter med det samme, at man begynder at arbejde med at forbedre oversigtsforholdene i T-krydset. Det er der brug for, siger formand for udvalget, Jakob Beck Jensen (V).

Ikke plads til dobbeltsporet sti Siden etableringen af vejen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der blevet brugt 2,5 millioner kroner til at øge trafiksikkerheden på den nye strækning, men sidste etape har manglet.

Tidligere har der været udtrykt ønske om, at der som led i bedre trafiksikkerhed skulle etableres en dobbeltrettet cykel- og gangsti langs den østlige side af Hestehavebakken.

Det ønske bliver imidlertid svært at indfri, fordi det vil krydse en del sideveje og udkørsler, hvilket kan udsætte cyklisterne for fare fra uopmærksomme bilister.

Derfor har kommunen foreslået, at man i stedet får lavet et fortov på den side af vejen. Her vil teknik- og miljøudvalget imidlertid gerne have, at man stadigvæk får en cykelsti, omend den så kun skal gå i en retning.

- Vi vil gerne have en fællessti, så cyklisterne kommer ind bag ved en kantsten. Det har vi bedt administrationen undersøge, siger Jakob Beck Jensen.

Brug for ekstra penge Der har i alt været afsat 3,5 millioner kroner til at øge trafiksikkerheden omkring Herredsåsen, hvoraf de 2,5 millioner kroner er brugt.

Kalundborg Kommune anslår, at alene det at etablere et fortov ville koste 1,6 millioner kroner, og en fællessti vil formodentlig blive endnu dyrere. Det er dog umiddelbart et ønske at få etableret fællesstien alligevel.

I stedet for at vente på, at der ligger et beløb for det arbejde klar, er det dog vigtigt, at man med det samme kommer i gang med at forbedre udsynsforholdene.

- Det er vigtigt at komme i gang med udkørslen med det samme, så den del er ikke afhængig af fællesstien, siger Jakob Beck Jensen.