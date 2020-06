Se billedserie Hvis det etableres vil der blive vejadgang for biler af Klosterlunden. Fra Holbækvej bliver det kun cykler og gående. Illustration: Kalundborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Politikere har udsat byggebeslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politikere har udsat byggebeslutning

Kalundborg - 08. juni 2020 kl. 15:28 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne af teknik- og miljøudvalget har valgt ikke at tiltræde administrationens forslag om at udarbejde et lokalplansforslag, der tillader op til 190 boliger skråt bag ved Meny. Alligevel vil udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V) ikke sige, at beslutningen er sparket til hjørne.

- Det handler ikke om, at vi siger nej. Det handler om, at vi gerne vil i dialog med projektudvikleren for at høre lidt mere konkret om planerne. Jeg er positiv over for byggeplanerne, siger han.

Der lægges nu op til, at administrationen i kommunen tager en snak med den lokale projektudvikler bag planerne Jesper Toftegaard Andersen, hvorefter sagen kommer på teknik- og miljøudvalgsdagsordenen igen, formentlig til september.

Vil se analyse af behov Næstformand i udvalget Hanne Olesen (S) understreger, at hun heller ikke er imod byggeriet, der for mange af boligernes vedkommende vil være målrettet unge og studerende med kvadratmeterstørrelser på lejlighederne på ned til 25 kvadratmeter. Men hun vil gerne se en analyse af behovet for små boliger, før hun nikker godkendende til planerne.

- Jeg har ikke overblikket over, hvad behovet for små boliger kommer til at blive. Derfor har vi bedt om et mere kvalificeret beslutningsgrundlag fra administrationen, siger hun.

Der er allerede gang i flere projekter med mindre boliger i Kalundborg by, både i det gamle sygehus og på Herredsåsen. Det er også med det perspektiv, at politikerne har bedt administrationen se nærmere på sagen, før det besluttes at udarbejde nyt forslag til lokalplan for området.