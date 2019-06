Leaps er en undervisningsform, der i høj grad er baseret på projektarbejde. Foto: Thomas Olsen

Politikere har stadig mange uafklarede spørgsmål om Leaps

Kalundborg - 26. juni 2019 kl. 20:46 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er blevet sagt og skrevet meget om uddannelsessystemet Leaps i den seneste tid. Det betyder dog ikke, at alle spørgsmål nu er afklarede. Således gav den endelige beslutning om Raklev Skoles fremtid og Leaps anledning til debat på onsdagens møde i Kommunalbestyrelsen.

- Vi synes faktisk, at det er en svær og kompliceret sag. Vi mener, at Raklev Skole skal have lov til at fortsætte som en selvstændig skole, men vi er stadig lidt usikre omkring Leaps, og vi synes at der er blevet rejst mange uafklarede spørgsmål, sagde Peter Jacobsen (DF) og fortsatte:

- Hvorfor er det lige Skolen på Herredsåsen, der skal være Leaps skole? Hvorfor skal Raklev Skole absolut være fødeskole til Skolen på Herredsåsen? Hvis Leaps er så godt, hvorfor så ikke indføre det på alle vore skoler? Mod sædvane er Dansk Folkeparti nød til at undlade at stemme i denne sag, da vi fortsat har alt for mange ubesvarede spørgsmål, sagde han.

Socialdemokraterne ville til gengæld gerne stemme om sagen, men var heller ikke imponerede over processen frem til onsdagens møde.

- Jeg vil beklage den proces der har været. Den har simpelthen ikke været god nok, sagde Kristine Vesterskov Olsen (S), der til gengæld roste Raklev Skole personale og bestyrelse for deres håndtering af sagen, og for møder hvor de havde haft Børn- og Familieudvalget på besøg.

Flere politikere på tværs af partierne gav til gengæld udtryk for, at de efter at have lært mere om Leaps troede det ville blive en succes.

- Hvis jeg havde børn i skolealderen, ville jeg ikke være bekymret for at sende dem i skole på Skolen på Herredsåsen. Børn- og Familieudvalget var inviteret op på skolen for at høre om Leaps. Jeg synes godt man kunne lave en tilsvarende dag, hvor man inviterede forældre og lærere op og fortalte om Leaps. Lad os nu få manet dette spøgelse i jorden, sagde Aase Due (S).

Et flertal i Kommunalbestyrelsen stemte for at lade Raklev Skole fortsætte som en selvstændig skole. Thomas Malthesen Hjorth (SF) og Gert Larsen (løsgænger) stemte som de eneste for samtidig at give skolens elever frit skolevalg, så de kunne vælge mellem Nyrupskolen og Skolen på Herredsåsen, når de skal skifte skole efter 6. klasse. Dansk Folkeparti undlod at stemme.