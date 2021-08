Se billedserie Ifølge social- og ældreminister Astrid Krag (S) har regeringen søsat flere initiativer, blandt andet løn under uddannelse til studerende over 25 år, som skal tiltrække flere personer til sosu-uddannelserne.PR-foto

Politikere har set nok: Mere attraktive sosu-jobs skal løse problemer

Kalundborg - 13. august 2021 kl. 12:32 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Det har været nævnt som et problem i Kalundborg Kommune, hvor man har haft 50 ledige stillinger på ældre- og sundhedsområdet.

Lignende mangler er tilfældet i kommunerne Stevns, København, Albertslund, Solrød og Sorø.

Alle steder har i løbet af de seneste måneder meldt om udfordringer med manglende personale i ældre- og hjemmeplejen.

I Kalundborg har dét blandt andet været begrundelsen i to sager, som Nordvestnyt har beskrevet, hvor borgere kun fik et enkelt bad på over en måned, og selv simpel rengøring var mangelfuld.

Det er i og for sig kommunerne, der individuelt skal sikre, at hjemme- og ældreplejen lever op til lovgivningskravene, men problemet har efterhånden nået så vidt et omfang, at flere af Folketingets partier vil se, hvad man fra Christiansborg kan gøre for at hjælpe. Det gælder også regeringen.

- Vi skal gøre det mere attraktivt at arbejde som social- og sundhedshjælper, for det er et spændende og givende at arbejde, hvor man gør en kæmpe forskel, skriver social- og ældreminister Astrid Krag (S) i et svar til Nordvestnyt.

Brugt som springbræt En måde at gøre det mere attraktivt på, lyder det fra SF, kunne være ved, at sosu-uddannelserne mundede ud i en mere varieret jobfremtid.

- Hvis man kun kan se sig selv få job i ældreplejen, så risikerer man lettere at blive udbrændt, siger Kirsten Normann Andersen, SF's ældre- og sundhedsordfører.

Hendes indtryk er, at mange bruger sosu-uddannelserne som springbræt til for eksempel at blive jordemoder eller sygeplejerske, men hvis udbuddet af jobs var større efter endt uddannelse, ville det øge sandsynligheden for, at folk måske senere vendte retur eller blev en del af ældre- og hjemmeplejen.

- Jeg tror, man ville se uddannelsen anvendt mere, hvis man kunne udleve sine ambitioner for, hvad man kunne tænke sig at arbejde med, og det var tydeligt, at der var flere jobmuligheder i den offentlige sektor, siger Kirsten Normann Andersen.

Væk med minuttyranni Da Nordvestnyt besøgte 61-årige Ole Kraft Hansen i Sønderød, der følte sig ­uværdigt behandlet af hjemmeplejen, fortalte han, at flere af plejerne virker, som om de ikke engang har været på et basalt introduktionskursus.

- De tømmer ikke askebægeret eller gør ting, som man normalt ville gøre hjemme ved én selv, når de kommer. De står bare og kigger, sagde han.

Oplevelsen er symptomatisk for, at kommunerne får flere og flere ufaglærte til at lukke hullerne i kommunerne.

21,8 procent af de ansatte på social- og sundhedsområdet i Kalundborg er ufaglærte. Det gælder 20,8 procent i Region Sjælland.

Lige nu skal hver femte person fra en ungdomsårgang - flere år i træk - i princippet søge ind på en sosu-uddannelse, før der er nok uddannet personale.

- Komplet urealistisk, siger Per Tostenæs, seniorkonsulent i Ældre Sagen.

Derfor er det vigtigt at gøre arbejdet mere attraktivt, så man lettere kan rekruttere blandt de ufaglærte.

En taktik, som regeringen sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten er i gang med at anvende, hvor der på finansloven er afsat 425 millioner kroner i 2021, 450 millioner kroner i 2022 og 2023 og 500 millioner kroner fra 2024 og frem.

Taktikken er en start, medgiver Per Tostenæs, men der skal mere til, for eksempel ved at forbedre arbejdsvilkårene.

- Når vi har minuttyranni i ældreplejen, så fremmer det ikke ligefrem arbejdsglæden.

- Folketinget og regeringen har et ansvar for at sikre bedre økonomiske vilkår, så man kan undgå det, siger Per Tostenæs.

Et evigt tikkende ur, der tvinger hjemmeplejerne hurtigt videre, er også Ole Kraft Hansens oplevelse.

De kan knap nå at svinge en støvsuger eller tilberede en kop kaffe, før de igen må ud af døren.

Samtidig er der så mange nye ansigter iblandt, at tid, der kunne være brugt til pleje, går på at orientere sig.

- Hvis de var bekendt med, hvordan her er indrettet, ville det sige »tju, tju, tju«, og tingene var væk, og jeg kunne få, hvad jeg ville have, sagde Ole Kraft Hansen.

Venstre: Intet er sket Men regeringens indsatser indtil videre er »under al kritik«, mener Jane Heitmann, ældreordfører for Venstre.

- Siden sidste års ældre­topmøde er der stort set ikke sket andet på ældreområdet, end at ministeren har varslet et nyt ældretopmøde næste måned, siger hun.

Social- og ­ældreminister Astrid Krag svarer til Nordvestnyt, at man udover førnævnte penge på finansloven har sikret »løn under uddannelsen til studerende over 25 år og en læreplads til alle på sosu-uddannelsen«.

Ligeledes har regeringen i forbindelse med coronakrisen fået indført, at man »som ledig kan uddanne sig til sosu-hjælper eller sosu-assistent på en forhøjet dagpengesats«.

Jane Heitmann så gerne, at regeringen for eksempel tog udgangspunkt i nogle af de fund, den tidligere VLAK-regering kom med, da den i 2018 fik lavet en kortlægning om rekrutteringsudfordringer på området.

Anerkendelse er nøglen Der er overordnet to områder, som i Venstres øjne skal sikre fremtiden. Det ene er uddannelse, det andet handler om at fastholde folk i jobbet, fordi området er præget af stor udskiftning.

- Det handler i høj grad om ledelse. At den er klar, at den er tydelig, og at man som ledelse formår at kommunikere det værdisæt, som der skal arbejdes efter, siger Jane Heitmann.

Hvis presset på ældre- og hjemmeplejen for alvor skal lettes, så er en vej dertil, at de ansatte skal føle større anerkendelse fra alle sider, end hvad tilfældet lige nu er, lyder det fra FOA, som organiserer de fleste på området.

- Anerkendelse er ikke et klap på skulderen. Det kræver faglig anerkendelse. Det betyder lov til at løse opgaverne med en kvalitet, man er stolt af og har tid til. Så føler borgeren sig mere værdsat, og det giver synergi, der skaber en bedre ældrepleje, siger sektorformand for social- og sundhedssektoren i FOA, Torben Hollmann.