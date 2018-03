Kommunalbestyrelsen godkendte onsdag en evaluering af inklusionsstrategien i Kalundborg Kommune. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Politikere godkender evaluering af inklusion

Kalundborg - 28. februar 2018 kl. 20:39 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

31 høringsvar vidner om et emne, der har fyldt meget. Og inkusionen i de kalundborgske folkeskoler har da også fyldt rigtig meget over de senere år. Onsdag valgte en enig kommunalbestyrelse at godkende evalueringen af kommunens inklusionsstrategi.

Blandt meget andet indebærer det et endegyldigt farvel til det meget kritiserede mål om en inklusionsgrad på 96 procent. Dette var der da også opbakning til fra 24 af høringssvarene.

- Der er kommet mange gode tilbagemeldinger. Mange af dem er kritiske. Vi tager dem alle sammen med i vores videre arbejde, sagde Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V), der er formand for Børn- og Familieudvalget, som sendte evalueringen i høring i december.

Enhedslistens Niels Erik Danislense fremhævede efterfølgende en formulering i oplægget til punktet om inklusion på kommunalbestyrelsens dagsorden. Her stod, at medarbejdere, ledere, forældre og konsulenter i arbejdet med at skabe stærke børnefællesskaber (læs: inklusionen) har »oplevet nogle udfordringer undervejs«.

- Ja, det skal jeg lige love for. Nogle børn er altså kommet i klemme her. Men det har været en vanskelig sag, og vi får ikke noget ud af at placere skyld. Til gengæld skal vi have en garanti for, at anbefalingerne i evalueringen føres ud i livet, sagde han.

Flere af Børn- og Familieudvalgets medlemmer var klar til at understrege, at der arbejdes videre med anbefalingerne.

- Jeg var med til at godkende evalueringen i udvalget, netop fordi den er meget kritisk. Vi kan ikke vende det blinde øje til, at familier går op i limningen, sagde Thomas Malthesen Hiorth (SF).

- Ja, udvalget ønsker at tage evalueringen alvorligt, og vi vil arbejde videre med det i udvalget, sagde Malene Grandjean (V).

Bekræftelsen blev taget godt imod.

- Det lyder godt. Det er godt, der er vilje, svarede Niels Erik Danielsen.