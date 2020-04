Kommunalbestyrelsens medlemmer er ikke tilfredse med, at hver fjerde folkeskoleelev dumper i deres afsluttende eksamener i dansk og matematik. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Politikere efterlyser ny plan for folkeskolen

Kalundborg - 30. april 2020

Flere politikere efterlyste handling og en ny plan for folkeskolen, da kommunalbestyrelsen på sit møde i denne uge drøftede den seneste udgave af kvalitetsrapport for folkeskolen.

Den seneste udgave af kvalitetsrapport for folkeskolen, der blandt andet viste at hver fjerde folkeskoleelev i Kalundborg Kommune dumper i dansk og matematik, blev diskuteret på onsdagens møde i kommunalbestyrelsen.

- Vi kommer til at have fokus på det at få løftet elevernes karakterer i dansk og matematik. Vi kan ikke blive ved med at kigge ind i den her problemstilling år efter år. Det er ikke nyt, at vi klarer os dårligt på dette område. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Det er ved at være tid til at kigge på, om den plan, vi har lagt, er den rigtige. Alle og enhver kan se, at der er behov for forbedringer, sagde Peter Jacobsen (DF).

Formand for børn- og familieudvalget Karl-Åge Hornshøj Poulsen (V) erkendte, at resultaterne ikke er tilfredsstillende, men fremhævede samtidig flere positive resultater, som, han mente, er blevet overset i debatten.

- For eksempel trives vores elever godt i vores skoler, og fraværet har været faldende de sidste tre år. Det er med til at danne basis for, at de faglige resultater kan forbedres. Noget af planen er ved at komme i den retning, vi gerne vil have den, sagde han.

Niels Erik Danielsen (EL) kritiserede, at der ikke er nogen konsekvenser, når man i kvalitetsrapporten ikke lever op til målsætningerne.

- Hvis man sætter sig et mål og ikke opnår det, så må det have konsekvenser. Jeg ved ikke, om det skal betyde, at direktøren skal fyres eller formanden gå af, men så ville man vitterlig tage ansvar. Jeg synes, det klinger hult, når blå blok siger, man nu vil tage ansvar. Ved de seneste budgetforhandlinger ønskede man jo ikke at være med til at forbedre folkeskolen, sagde han.

Han fik opbakning fra Kristine Vesterskov Olsen (S).

- Vi har gjort det samme i ti år. Det er et barns liv i folkeskolen, hvor hver fjerde er tabt. Det kan vi ikke være bekendt. Det virker ikke. Vi er nødt til at tage ansvar og være modige nok til at gøre noget nyt og investere i folkeskolen, sagde hun.

Malene Grandjean var enig i, at det kan være nødvendigt at prøve noget nyt.

- Men hvis vi skal til at tænke i nye baner, så skal det ske i samarbejde med skoleledelsen og ikke hen over hovedet på dem, sagde hun og tilføjede en bekymring for situationen i folkeskolen lige nu, hvor mange elever modtager fjernundervisning.

- Jeg tror, den virtuelle undervisning i øjeblikket kan betyde en forværret læringssituation for eleverne på det 7. og 8. år. Derfor har vi muligvis en endnu større udfordring end den, vi ser i år, advarede hun.