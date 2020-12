Ældre- og sundhedsudvalget skal på dets kommende møde drøfte tobakshandleplan, som blandt andet skal forebygge rygestart blandt unge. Foto: Thea Kristensen

Politikere: Hvad skal der gøres mere i forhold til rygning?

Kalundborg - 22. december 2020

Igennem mange år er andelen af rygere faldet stabilt og markant, men i de seneste år er der set en bekymrende stigning blandt både unge og voksne trods en række forebyggelsestiltag både lokalt og nationalt.

Ældre- og sundhedsudvalget skal på mødet den 4. januar 2021 drøfte en tobakshandleplan for Kalundborg Kommune.

I Kalundborg Kommune er andelen af dagligrygere 23 procent, hvilket er signifikant højere end regionsgennemsnittet som ligger på 19 procent. Kalundborg kommune er også den kommune i Region Sjælland, hvor der er flest der bruger e-cigaretter dagligt (3,9 procent).

- Vi vil jo gerne forebygge at unge begynder at ryge samt sikre fleksible rygestoptilbud, siger Peter Jacobsen (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget.

På mødet skal der dels drøftes værdier, fagligt grundlag og strategisk retning for tobaksindsatsen i Kalundborg Kommune, dels drøftes mulige indsatser i det kommende år og på mere overordnet niveau i de efterfølgende tre år i et handleplansformat.

- Vi skal snakke om, hvad vi kan gøre mere, og hvor langt vi vil gå, siger Peter Jacobsen.

Ifølge ham er det uansvarligt ikke at gøre noget, når man tænker hvor sundhedsskadeligt rygning er.

Opgørelser viser, at der hvert år dør cirka 13.600 danskere som følge af rygning og cirka 900 som følge af udsættelse for tobaksforurenet luft. Det svarer til, at næsten hvert

tredje dødsfald i Danmark skyldes rygning. Hver anden af dem, der ryger, vil dø af en rygerelateret sygdom.

Røgfri rammer

I oplægget står der, at der er behov for både at forebygge rygestart og at sikre fleksible rygestoptilbud til de mange, der ønsker at stoppe med at ryge.

Ligeledes er der behov for at sikre røgfri rammer, der dels forebygger, at børn vokser op med opfattelsen, at det er voksent eller på anden vis forbundet med status at ryge, og dels støtter de mange, der allerede er afhængige af at ryge, men som ønsker at stoppe, og som har brug for omgivelser uden »rygetrangsudløsere« som for eksempel andres rygning eller synlige tobaksprodukter.

En metoder er at arbejde for at tobak for det første er ude af syne, for det andet ikke får opmærksomhed og for det tredje er umoderne, frit oversat af et internationalt rygekodeks som hedder »out of sight, out of mind and out of fashion«.

Det betyder eksempelvis også, at kommunen vil sørge for at al kommunikation vedrørende rygeregler med mere skal illustrerer frisk luft og aldrig røg eller tobaksprodukter.