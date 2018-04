Politiker vil gøre sundhed til en del af skoleskemaet

Den idé blev diskuteret på et dialogmøde mellem børn- og familieudvalget og ældre- og sundhedsudvalget i sidste uge. De to udvalg holder typisk et dialogmøde en gang om året, hvor de drøfter emner, som berører begge udvalg.

- Jeg har et indtryk af, at der på mange skoler er skolebestyrelser og lærere, som gerne ville tage fat på emnet, men det kan være svært at vide, hvordan man skal gribe det an. Jeg er tilhænger af, at de enkelte skoler finder de bedste løsninger til deres egen skole, men en generel, kommunal sundhedspolitik på skoleområdet, ville give skoler og skolebestyrelser et udgangspunkt at starte fra og et værktøj at støtte sig op ad, mener han.