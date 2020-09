Se billedserie Modstanden mod en motorvej hen over Røsnæs er markant på Røsnæs, og det skinnede også igennem på borgermødet lørdag om Røsnæs og Kattegatforbindelsen Foto: Ulrik Reimann

Politiker-afbud til stormøde på Røsnæs

Kalundborg - 19. september 2020 kl. 17:36 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdagens møde i Røsnæs Forsamlingshus om Røsnæs og Kattegatforbindelsen skulle egentlig have været holdt den 16. maj, men blev udsat på grund af corona. Lørdag skete der så i sidste øjeblik også en ændring på grund af corona, som for en stor dels vedkommende spolerede meningen med mødet: At borgerne på Røsnæs og politikere kunne diskutere den brandvarme sag.

- Både Jacob Jensen fra Venstre og Eva Flyvholm fra Enhedslisten meldte afbud, fordi de ikke mente, det ville være et godt signal for Folketingspolitikere at deltage i et offentligt møde med de nye corona-restriktioner, oplyste Anders Jørn Jensen, der er koordinator i og talsmand for Nej til motorvej på Røsnæs.

Han fortalte også, at afbuddet kom for sent til at nå at aflyse lørdagens debatmøde i Røsnæs Forsamlingshus, som altså blev gennemført uden medvirken af Folketingspolitikere.

Mødet blev åbnet af John Holten-Andersen fra Nej til motorvej på Røsnæs, der orienterede om det reducerede program for dagen og i øvrigt opfordrede til en debat uden brug af ukvemsord.

Derefter fik Trafik- og plandirektør Helga Theil Thomsen fra Vejdirektoratet ordet og forklarede om de indledende linjeføringsrapporter med fokus på konsekvenserne for Røsnæs, og hun oplyste, at forundersøgelsen skal afsluttes i 2021.

- Målene for vores indsats er at sikre, at forbindelsen bliver til gavn for flest mulige borgere, at økonomien hænger sammen, at give den størst mulige tidsbesparelse for rejsende og sikre forsyningssikkerheden mellem Vest- og Østdanmark, sagde trafiik- og plandirektøren, der også nævnte de anlægstekniske muligheder i en bro, en tunnel eller en kombination.

- Status lige nu er, at vi er langt fra færdige, oplyste Helga Theil Thomsen.

Projektchef Leif Hald Pedersen fra Vejdirektoratet og projektchef Frederik Fisker fra Sund og Bælt deltog også i mødet og kom med indlæg om andre tekniske detaljer i det mulige og meget store anlægsprojekt.

Her kunne Helga Theil Thomsen aflive den myte, at projektet kan komme til at gå hen over spidsen på Røsnæs. Det bliver ikke tilfældet, understregede hun.

Anders Jørn Jensen fra Nej til Motorvej på Røsnæs havde et længere indlæg om demokratisk underskud, fordi sagen om Røsnæs og Kattegatforbindelsen ruller videre, selv om der ikke kan holdes møder med borgerne, og han slog fast, at støj fra en motorvej er en trussel mod Røsnæs' fremtid.

Under debatten var der en videohilsen fra Eva Flyvholm fra Enhedslisten, hvor hun kaldte ideen om en motorvej, der »pløjer« hen over Røsnæs, for det mest vanvittige, hun har hørt.

- Enhedslisten vil kæmpe for, at der aldrig kommer til at gå en motorvej hen over Røsnæs, sagde Eva Flyvholm i sin videohilsen, der blev modtaget med stor applaus i Røsnæs Forsamlingshus.

Jacob Jensen fra Venstre havde ikke sendt en videohilsen, men John Holten-Andersen huskede forsamlingen på, hvad V-Folketingsmedlemmet tidligere har sagt om en motorvej hen over Røsnæs: »Ikke på min vagt«.

Den lokale DF'er Martin Schwartzbach oplyste, at DF Kalundborg har en meget klar holdning til motorvej på Røsnæs, nemlig et stort »nej« - og det klappede forsamlingen også af.

Under debatten var der flere, som pegede på, at det vil genere langt færre mennbesker ved at vælge Asnæs halvøen i stedet for Røsnæs - hvis det endelig skal være med den motorvej og den videre forbindelse over Kattegat.

Andre pegede på, at det vil være meget skidt for Kalundborgs bosætningsstrategi, hvis egnens naturperle, som er med i den nye naturkanon, bliver brugt som underlag for en motorvej, der vil medføre sundhedsskadelig støj over stort set hele Røsnæs.