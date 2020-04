Vi bør lærer af de gode erfaringer med håndhygiejne under coronakrisen, og bruger dem i indretningen af fremtidens daginstitutioner, mener kommunalpolitiker.

Send til din ven. X Artiklen: Politiker: Vi skal lære af coronakrisen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: Vi skal lære af coronakrisen

Socialdemokraten Hanne Olesen (S) mener, at man bør benytte sig af erfaringerne fra coronapandemien i forbindelse med opførslen af de nye daginstitutioner på i Kalundborg og Svebølle.

Kalundborg - 21. april 2020 kl. 10:50 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har i den grad været med til at sætte fokus på danskernes håndhygiejne. Dette fokus mener kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Olesen (S) at vi skal holde fast i også når coronapandemien er drevet over. Ikke mindst i daginstitutionerne, ser hun gerne et øget fokus på håndhygiejne.

- Vi har altid vidst at de små børn let bliver smittet i institutionerne med snot, infektioner og dårlige maver. Smitten tager de med hjem i familierne, og sygdom og sygemeldinger er uundgåelige. Det er hårdt for børnene, det er hårdt for børnefamilierne og i sidste ende dyrt for arbejdsgivere og for samfundet, mener Hanne Olesen.

I Kalundborg Kommune er derfor tiden planer om at opføre to nye daginstitutioner. En i Svebølle og en på Lupinvej i Kalundborg. I disse institutioner mener Hanne Olesen, at man bør tænke håndhygiejnen ind under konstruktionen.

- Vores institutioner er indrettet således af håndhygiejne foregår på toiletterne. Der skal det selvfølgelig også foregå efter toiletbesøg. Men som bedstemor ved jeg, at det ikke altid er lige let at få børnene med ind på toilettet og vaske hænder, efter de har været ude at lege eller på anden måde har griset sig til. Hvis vi skal have børnene til at være gode til at vaske hænder, så skal det være let, mener Hanne Olesen.

Hun ser derfor gerne, at de nye institutioner suppleres med flere håndvaske.

- Håndhygiejne kan også være ved håndvaske i garderoben eller ved indgangen, således at det bliver forældrene der skal sørge for barnets og egen håndhygiejne ved ankomsten om morgenen og ligesådan når barnet forlader institutionen, siger Hanne Olesen og fortsætter:

- På stuerne kunne der også være mulighed for at der er op til flere håndvaske, så børnene før alle måltider får mulighed for at vaske hænder.

Hanne Olesen mener, at det er en god ide, allerede fra en tidlig alder at træne håndhygiejne med børnene.

- Hvis børnene lærer om håndhygiejne fra de er helt små og får opbygget nogle gode vaner og rutiner, kan de være med til at holde os voksne i ørene og ende som små ambassadører for håndhygiejnen, mener hun.

Samtidig tror hun, at bedre håndhygiejne på sigt, vil give positive resultater på sygefraværet både blandt børn og voksne i institutionerne.

- Vi har allerede set, at der er færre som er blevet syge under coronakrisen, fordi vi er blevet bedre til at vaske hænder. Det ville være en god investering, hvis vi med flere håndvaske og bedre hygiejne, generelt kan sænke sygefraværet i institutionerne, siger Hanne Olesen.