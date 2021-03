Jeppe Hedegaard Sørensen, tidl. kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg for Radikale. Pressefoto Foto: WWW.NIELSBUSCH.COM

Politiker: Usikkerheden i byggesager er »uanstændig«

Kalundborg - 29. marts 2021 kl. 16:25 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Som når et containerskib går på grund i Suez-kanalen. Alt andet går i stå.

Sådan bliver konsekvenserne af Kalundborg Kommunes langsommelighed i behandlingen af byggesager beskrevet af det tidligere radikale kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Jeppe Hedegaard Sørensen.

- Man kan ikke blive ved med at byde folk, at de ikke aner, hvor længe det tager at behandle deres sag, siger han.

Jeppe Hedegaard Sørensen priser sig lykkelig for ikke at have en ansøgning i den kommunale sagsbunke for tiden.

Han selv blev opmærksom på problematikken efter at have set flere kalundborgensere på Facebook, som havde ventet længe på en tilladelse. Det fik ham til at grave yderligere i sagen.

- Så står der gudhjælpemig på hjemmesiden, at de ikke kan sige noget som helst om ventetiden, undrer Jeppe Hedegaard Sørensen.

Han kalder det »uanstændigt«, at både borgere, virksomheder og håndværkerfirmaer må gå rundt med så stor uvished om længden af sagsbehandlingen.

- Det bør være offentligt for alle, hvor lang tid man kan forvente, at det tager.

Hos Kalundborg Kommune er forklaringen på stigende behandlingstid flerfoldig.Det nationale byggeboom afspejler sig i flere ansøgninger, afdelingen har været sygdomsramt, og et nyt bygningsreglement har ændret sagsbehandlingsprocessen.

Jeppe Hedegaard Sørensen har forståelse for, at der kan være en sagspukkel.

Til gengæld savner han en klar udmelding om, hvad der vil gøres for at løse problemet.

- Kommunen skal sætte mål for, hvornår det er bragt i orden. Ambitionerne og kommunikationen skal i vejret, siger han.

- Hvis de satte de rigtige chefer sammen, burde de i det mindste kunne lave en plan, så folk ved klar besked inden 1. maj.

