På baggrund af et forslag fra Gert Larsen på vegne af Demokratisk Fællesliste diskuterede Kommunalbestyrelsen onsdag, om kommunen skal tilbagebetale noget af den forældrebetaling, som forældrene har betalt til dagtilbud under COvid-19 krisen. Foto: Line Kongsted

Send til din ven. X Artiklen: Politiker: Retfærdighed kan ikke gøres op i kroner og ører Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: Retfærdighed kan ikke gøres op i kroner og ører

Kalundborg - 25. marts 2021 kl. 05:59 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen

Borgerne må vente en tid endnu, før det bliver afklaret, om de vil få nogle af de penge tilbage som de betalte for brug af børnehave og SFO under nedlukningen i forbindelse med Covid-19 krisen.

Kommunalbestyrelsesmedlem Gert Larsen havde bedt at få sagen til behandling, og han havde håbet at der kunne træffes en beslutning på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. I stedet mente flertallet at sagen skulle sendes tilbage i Børn- og Familieudvalget til nærmere drøftelse.

- Jeg mener, at det er en grundlæggende uretfærdighed at skulle betale for noget man ikke har fået. Borgerne har krav på retfærdighed. Det kan ikke gøres op i kroner og ører, sagde Gert Larsen.

Administrationen havde lavet beregninger på udgiften til en eventuel tilbagebetaling, og var nået frem til, at der var tale om et beløb på fire millioner kroner per måned, man vælger at betale tilbage for. Dette beløb var imidlertid skudt helt ved siden af, mente Aase Due (S).

- Har man benyttet dagtilbuddene skal man i mine øjne ikke have penge tilbage. Det har mellem 60 og 75 procent gjort. Men de som ansvarligt har lyttet til regeringen og holdt deres børn hjemme. De bør få pengene tilbage. Det vil sige at vi skal tilbagebetale mellem 1 og 1,6 million kroner om måneden., mente hun.

Flere kommunalbestyrelsesmedlemmer var dog bekymrede for, hvor pengene til tilbagebetalingen skulle komme fra.

- Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden. Hvis vi vil tilbagebetale de her penge, er vi nødt til at spare andre steder. Jeg mener vi bør beholde de penge i dagtilbuddene, de kan helt sikkert bruge dem, sagde Kristian Kallenbach (V).

Kristine Vesterskov Olsen (S) var enig.

- Jeg ville hellere at vi ser fremad, og putter de her penge ind i de børn som kommer tilbage til dagtilbuddene. Der er der virkelig brug for dem, sagde hun.