Et af forslagene i projektet er vand i voldgravene ved Vestborgen. Visualisering af Museum Vestsjælland.

Send til din ven. X Artiklen: Politiker: - En historisk dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiker: - En historisk dag

Kalundborg - 09. juni 2020 kl. 10:26 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Første skridt i at ambitøst projekt for Højbyen i kalundborg blev taget mandag.

Her valgte et enigt kultur- og fritidsudvalg nemlig at støtte udarbejdelsen af en fysisk og indholdmæssig plan lavet af Rønnow Arkitekter.

Det er Museum Vestsjælland, som har lavet forslaget til projektet, hvor man med udgangspunkt i fire pejlemærker, som er Stenhuset, Lindegården, Voldgrav og Gørtlergården, vil formidle Kalundborgs middelalderhistorie.

- Det er et yderst kompetent firma, som pludselig kan få øje på nye ting, siger Ole Glahn (R), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Rønnow Arkitekter har blandt andet forestået ombygningen af Brorfelde Observatorium til et astronomisk oplevelsescenter.

Planen fra arkitektfirmaet vil indeholde visualisering og omkostningsberegning vedrørende Stenhuset, Lindegården, Voldgrav og Gørtlergården. Overslaget beløber sig til 175.000 kroner eksklusiv moms.

- Vi giver makismalt 200.000 kroner til planen. Hvis de skal bruge flere penge, må de skaffe dem et andet sted, fastslår Ole Glahn.

Det er et ønske, at kommunen sammen med bygningsejerne i området får beskrevet et samlet projekt for områdets fremtid. Projektet skal danne basis for fondansøgninger til renovering, bevaring og forandring af området.

- Det er en historisk dag. Det her er det første skridt til at Højbyen i Kalundborg kan blive et kulturelt fyrtårn, siger Hans Kurt Jørgensen (DF), medlem af kultur- og fritidsudvalget og medlem af Museum Vestsjællands bestyrelse.