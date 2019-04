Det var en svipser fra kommunens side, der gjorde, at man i en kort periode kunne se et opslag om en demonstration i weekenden på kommunale infospots, siger kommunikationschef. Foto: Thomas Rye

Send til din ven. X Artiklen: Politik er bandlyst fra kommunens infospots Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politik er bandlyst fra kommunens infospots

Kalundborg - 06. april 2019 kl. 14:49 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag kunne man på de kommunale infospots, (fællesbetegnelse for de opsatte storskærme og pyloner i Kalundborg Havnepark, på Holbækvej i Kalundborg og på Charlottevej i Høng), se et opslag for lørdagens demonstration på Solskinspladsen i Kalundborg.

Demonstrationen er en del af et større arrangement, hvor man i weekenden over hele landet demonstrerer for en bedre normering i landets dagtilbud.

Torsdag var opslaget imidlertid blevet fjernet fra de kommunale infospots, og på Facebook skrev Maria Neslo Christiansen, der er blandt initiativtagerne til demonstrationen i Kalundborg følgende besked:

- Vi i styregruppen har fået besked om, at reklamen nu er taget ned fra storskærmene. Begrundelsen er, at kommunen fandt indholdet politisk relateret.

Det var netop det politiske som var problemet bekræfter kommunikationschef ved Kalundborg Kommune Mads Damkjær.

- Opslaget skulle aldrig have været bragt på de kommunale infospots. Det handler ikke om, at kommunen er for eller imod weekendens demonstration. Vi har nogle klare regler, der siger, at de ikke må bruges til budskaber som er politiske, religiøse eller stødende, forklarer han.

- Når vi får henvendelser om brug af de kommunale infospots, går det nogle gange lidt stærkt. I dette tilfælde har man fokuseret på, at det var et hyggearrangement for børn med hoppeborg, og så har man ikke lagt mærke til, at der også var et politisk budskab i arrangementet, siger Mads Damskjær.

Skærmene kan for eksempel bruges til at annoncere for et idrætsarrangement, et borgermøde eller en koncert, men ikke for en demonstration, siger han.