Niels Bonde Nielsen, indehaver af Herreshoppen i Kalundborg, har netop fået en af politiets foldere af byens områdebetjent Peter Holm. Herreshoppen var i sidste uge udsat for hele tre tyverier på tre dage. Heldigvis har butikken været skånet for lukketidsrøverier. Foto: Per Christensen.

Politiet vil undgå lukketidsrøverier

Midt- og Vestsjællands Politi sætter nu fokus på de såkaldte lukketidsrøverier. Det fortæller Dan Warming, leder af Forebyggelse, Sektor Vest under Midt- og Vestsjællands Politi mandag formiddag på et pressemøde på politistationen i Kalundborg.

- Men vi føler, at det er vigtigt at komme ud og gør opmærksom på det her problem over for butikkerne som en del af vores forebyggende arbejde, forklarer Dan Warming.