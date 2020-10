Politiet kender endnu ikke årsagen til en alvorlig trafikulykke, hvor en 83-årig mand fra Kalundborg torsdag morgen påkørte en parkeret lastbil på Helsingevej nord for Kirke Helsinge. Foto: Pressefotos.dk

Politiet undersøger voldsom motorcykelulykke

Kalundborg - 16. oktober 2020 kl. 11:00 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Fredag morgen kender politiet endnu ikke årsagen til en alvorlig trafikulykke, hvor en 83-årig mand fra Kalundborg torsdag morgen påkørte en parkeret lastbil på Helsingevej nord for Kirke Helsinge.

Rent rutinemæssigt har politiet udtaget en blodprøve for at se, om den 83-årige, på ulykkestidspunktet, var påvirket af medicin, alkohol eller stoffer, der kan have haft indflydelse på hans kørsel.

Politiet venter desuden på bilinspektørens erklæring for at se, om nogen kan stilles til ansvar for ulykken, oplyser kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Den 83-årige, der blev fløjet til Rigshospitalet i går, er fortsat i kritisk tilstand på grund af et hovedtraume, og det har derfor ikke været muligt at høre hans forklaring.

- Hvis man kigger på et landkort, så er det en lang, lige vejstrækning, hvor lastbilen holder ude i højre side. Hvorfor motorcyklisten ikke kører udenom, det er jo det store spørgsmål, siger Martin Bjerregaard, der understreger, at behandlingen i denne her sammenhæng er vigtigere end afhøringen.

Ulykken fandt sted, da den 83-årige kom kørende ad Helsingevej i sydlig retning på en veteranmotorcykel. I vejkanten holdt en lastbil parkeret, hvorfra en 60-årig mand fra Kongens Lyngby var i færd med at læsse nogle varer. Lastbilens læsserampe var slået ned, og af uvisse årsager kørte den 83-årige op på læsserampen og ind i lastbilen, hvor han blev kastet af motorcyklen.

