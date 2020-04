Politiet tog bilnøgler fra mand

Klokken 09.01 lørdag anmeldte en lokal borger, at der på rastepladsen ved Tissø holdt en personbil, hvis bagrude var knust, og sidespejlene var afrevne. Bilens ene side var bulet og ridset, men bilen havde dog nummerplader på.

I bilen befandt sig en person, som en patrulje lidt senere på formiddagen fik kontakt til, da han var blevet vækket. Der var tale om en 33-årig mand fra Kalundborg, som benyttede bilen til at sove i. Han havde nøglerne til bilen, som ejedes af et familiemedlem. Da den 33-årige ikke lovligt kunne føre bilen, inddrog politiet bilnøglerne og afleverede dem straks til bilejeren, der blev informeret om reglerne i forhold til overdragelse af bilnøgler til personer, der ikke lovligt kunne føre et køretøj.