Politiet ransager landejendom efter stor aktion - mand anholdt

Det var en henvendelse fra personer, der har et indgående kendskab til manden, og som bekymrede sig for hans ve og vel, som gav anledning til aktionen.

- Der er en frygt for, at manden vil gøre skade på sig selv eller på andre, som han kender. Det er af personlige årsager, at han har det mindre godt, og derfor reagerer uhensigtsmæssigt på nogle ting, der foregår i hans privatsfære, oplyser Martin Bjerregaard og tilføjer, at naboerne i området derfor ikke har grund til at føle sig truet.