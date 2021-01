Se billedserie Forsvundne Anders Vejbjerg Kristoffersen lider af Aspergers syndrom og en hjertelidelse. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Politiet leder nu efter 39-årig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politiet leder nu efter 39-årig

Kalundborg - 26. januar 2021 kl. 16:31 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Der er mange, som leder efter 39-årige Anders Vejbjerg Kristoffersen fra Kalundborg, der har været forsvundet siden torsdag den 14. januar.

Udover familien er Midt- og Vestsjællands Politi nu også i gang med en aktiv eftersøgning af den 39-årige, der lider af Aspergers syndrom og har en hjertelidelse og brug for medicin.

- Det er forfærdeligt ikke at vide, hvor han er, og hvad der er sket. Men det er en hjælp, at politiet nu eftersøger ham ved blandt andet at tjekke hans brug af sit Dankort, fortæller den forsvundne mands lillesøster, Line Vejbjerg.

Hun har oprettet gruppen »Hjælp os med at finde Anders!« på Facebook. Her er Line Vejbjergs efterlysning af Anders Vejbjerg Kristoffersen nu blevet delt over 5000 gange.

Søsteren fortæller, at hendes storebror ikke plejer at forsvinde, og hun har ikke mange ideer til, hvad der er sket.

Men Line Vejbjerg har tænkt over, om broderen mon er blevet påvirket af et dødsfald i familien for nylig. Han kan også bare være taget på besøg hos en ven.

- I familien har vi allerede kontaktet alle, vi kender i hans omgangskreds - lige bortset fra én, der skulle hedde Steven og bo i Holbæk. Ham har vi ikke kunnet finde, fortæller Line Vejbjerg.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter pressemedarbejder Martin Bjerregaard, at man aktivt leder efter Anders Vejbjerg Kristoffersen:

- Vi har tjekket sygehusene og hans omgangskreds uden resultat, og onsdag skal vi tale med en kvinde, som var den, der så ham sidst, inden han forsvandt. Det kan være, hun har brugbare oplysninger, siger Martin Bjerregaard.