Et større antal politifolk samt narkohunde medvirkede ved onsdagens aktion i Kalundborg. Her er en af narkohundene på arbejde.

Politiet i stor narko-aktion: Seks anholdt

Seks personer blev anholdt.

Politiet oplyser, at baggrunden for aktionen er efterforskning mod forskellige personer i Kalundborg i den seneste tid - efterforskning, som har vist, at de pågældende kan mistænkes for at være involveret i handel med narkotika.