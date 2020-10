Politiet fokuserer på Peugeot 406 efter granatangreb

- Vi tror selvfølgelig, at det er dem, der har haft noget med det her håndgranatkasteri at gøre, siger kommunikationsmedarbejderen, der opfordrer de lokale beboere i Mullerup til at tage kontakt til politiet, hvis de skulle have set en lignende bil i de tidlige morgentimer lørdag eller i dagene op til eksplosionen.

- Er der nogle lokale i området, der måske på et tidligere tidspunkt har set denne her bil, så er vi jo selvfølgelig også interesseret i de oplysninger for at få kortlagt, om den kan have været der for at sondere terrænet tidligere, siger Martin Bjerregaard.