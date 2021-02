Politiet endte med at finde frem til et større skunklaboratorium efter at have stoppet to mænd i en bil, da der var en kraftig duft af hash.Arkivfoto: Maja Andersen

Dette ledte politiet på sporet af større skunk­laboratorium

I går onsdag kl. 13.55 ville lokalpolitiet i Kalundborg standse en personbil og kontrollere de to mænd, der befandt sig i bilen, som blev standset under kørsel ad Slagelsevej i Kalundborg. I bilen befandt sig en 36-årig mand fra Jerslev og en 42-årig mand fra Kalundborg, der begge blev mistænkt for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Mistankegrundlaget var en kraftig duft af hash inde fra deres bil, da politiet fik kontakt til de to mænd. Ved en ransagning af bilen fandt politiet også årsagen, idet de to medbragte cirka 5,5 kg skunk i bilen. De to mænd blev nu anholdt og sigtet for den ulovlige besiddelse af skunken, som politiet mistænkte dem for at være i besiddelse af med henblik på videresalg. Efterfølgende foretog politiet ransagning af flere adresser i Kalundborg Kommune for at finde eventuelle spor i sagen. Politiet fandt ved ransagningerne flere hashplanter i et skunklaboratorium, som var under opbygning.