Politiet beder om hjælp med at finde Anders

Midt- og Vestsjællands Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde den 39-årige Anders Vejbjerg Kristoffersen, som har forladt sin bopæl i Kalundborg for mere end 14 dage siden og ikke har givet livstegn fra sig.

Anders Vejbjerg Kristoffersens familie fandt hans bopæl efterladt ulåst og har trods efter egen eftersøgning via sociale medier og omtale i lokale aviser og nyhedshjemmesider ikke fået oplysninger til at lokalisere ham. Politiet er efterfølgende blevet anmodet om hjælp til at finde ham.

Politiet har i den mellemliggende periode inden denne formelle efterlysning forsøgt at få kortlagt hans færden blandt andet ved afhøring af de personer, som sidst har været i kontakt med ham samt ved gennemgang af relevante overvågninger fra for eksempel supermarkeder.

Politiet har efterfølgende fundet ham på overvågningen i et lokalt supermarked i Kalundborg den 15. januar. Måske kan han også være set på en tankstation i Kalundborg den 16. januar, men siden har ingen hverken set eller hørt fra ham, ligesom politiet heller ikke har kunnet finde spor eller fået oplysninger, der kunne være med til at finde frem til ham ud fra en bekymring om, at han kunne have brug for hjælp.