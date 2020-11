Politiet: Likvidering begået med koldt blod

Indtil nu har efterforskningen ikke ledt til nogen anholdelser, men politiet er begyndt at danne sig et billede af, hvem gerningsmændene kunne være.

- Politiet er meget glad for forskellige henvendelser med oplysninger, som allerede har givet anledning til mindre politiaktioner i går. Dog forestår der fortsat et større efterforskningsarbejde for at finde frem til den eller de personer, der står bag skyderiet, siger Jacob Olsen.Politiet håber på borgernes hjælp til den videre opklaring. Hvis man mener at ligge inde med oplysninger, der kan hjælpe politiet i deres efterforskning, kan man enten henvende sig på telefon 114 eller på den mobile politistation, der både i dag og i morgen vil være at finde på Nørre Allé i Kalundborg nær Meny mellem klokken 14 og 19.