Politi søger vidner til påkørt apotek

Midt- og Veststjællands Politi søger vidner, der måtte have set et køretøj påkøre apoteket på Algade i Gørlev tidlig mandag morgen.

Påkørslen er sket imellem klokken 6 og 7.45, anslår politiet. Eftersom det må have givet et højt brag, er politiet også interesserede i at tale med naboer, som kan have hørt noget, ligesom andre vidner, der kan have bemærket noget omkring uheldet eller set et køretøj med skader i området, bedes kontakte politiet på 114.